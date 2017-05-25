جوازات الرياض تعلن موعد العمل خلال شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أوضح مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني أن العمل في إدارة جوازات المنطقة وشعب جوازات المحافظات التابعة لجوازات منطقة الرياض خلال شهر رمضان المبارك يبدأ الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً ، أما في باقي الشعب والمراكز التابعة لها فهي على النحو التالي:

-شعبة جوازات الرمال ( فترتين )

· الفترة الصباحية من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً من الاحد حتى يوم الخميس.

الفترة المسائية من الساعة 10:00 مساءً حتى1:00صباحاً طوال أيام الاسبوع.

-شعبة جوازات النقل العام (فترتين)

· الفترة الصباحية من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً من الاحد حتى يوم الخميس.

· الفترة المسائية من الساعة 10:00 مساءً حتى1:00صباحاً طوال أيام الاسبوع.

-شعبة جوازات صحاري نساء (فترتين)

· الفترة الصباحية من الساعة 12:30 ظهراً حتى 4:00 عصراً من الاحد الى الخميس.

· الفترة المسائية من الساعة 9:00 مساء حتى 1:00 صباحاً طوال أيام الأسبوع.

-شعبة جوازات السلي (فترة واحدة )

· من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 3:00 عصراً من الاحد الى الخميس.

-الخدمات الإلكترونية بحي الغدير (فترة واحدة )

· من الساعة 11 صباحاً حتى 4 عصراً من الاحد الى الخميس.

-شعبة جوازات مجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات (فترة واحدة )

· من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 3:00 عصراً.

-مركز حملة وطن بلا مخالف بحي الملز ( فترتين )

· الفترة الأولى من الساعة 5:00 فجراً حتى الساعة 3:00 عصراً.

· الفترة الثانيه من الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 2:00 فجراً.

وأكد اللواء السحيباني أن فترات العمل سوف يبدأ تطبيقها من بداية شهر رمضان المبارك وحتى نهاية الدوام الرسمي لهذا الشهر ، مبيناً أن فترة إجازة العيد الفطر المبارك ستكون هناك أوقات لتقديم الخدمة للحالات الطارئة سيتم الإعلان عنها في حينها.

ودعا السحيباني جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات عبر نظامي أبشر ومقيم والتي يتم من خلالها الحصول على خدمات الجوازات بكل يسر وسهولة.