تخفيضات قبرصية للحصول على الجنسية - صحيفة صدى الالكترونية

نيقوسيا(صدى):

يواجه كثيرا من الناس صعوبة حين محاولتهم للحصول على الجنسية الأجنبية، ويترافق ذلك مع تسهيل دول أوروبية منح جوازاتها مقابل تأمين الاستثمار، سواء بسبب رغبتها في زيادة عدد مواطنيها أو لأسباب مالية بحتة.

وفي هذا الصدد يقول فيرونيكا كوتديمي الرئيس التنفيذي لشركة ” سيتيزن إنفست “، التي تنشط في تسهيل الحصول على جنسيات أوروبية، إن قبرص قامت مؤخرا بتخفيض قيمة الاستثمار العقاري المطلوب للحصول على الجنسية القبرصية خلال ستة أشهر من 2.5 مليون يورو إلى مليوني يورو، مضيفا خلال مقابلة مع مجلة ” آرابيان بيزنيس “، أن أعلى نسبة من زبائنها هم من رجال الأعمال السوريين، الذين باتوا يشكلون نسبة تبلغ نحو 30% من مجموع الزبائن الساعين للحصول على جنسية أخرى.

أما المستثمرون العرب فقد اكد فيرونيكا أنهم يفضلون الحصول على جنسية وجواز سفر، أو الإقامة في الدول، التي حصلت الشركة على ترخيص للعمل معها، دون الحاجة للإقامة في هذه الدول، مشيرا إلى أنه من الضروري التحوط للحصول على جنسية ثانية، كونها تمنح حرية الحركة وتحمي أملاك وثروة رجال الأعمال وتضمن انتقال الثروة السلس بين الأجيال من خلال التوريث بأقل حد ممكن من الضرائب والخسائر.