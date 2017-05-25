عيسى الغيث: تصريحات المتحدث باسم مجلس الشورى مخالفة للوائح والقوانين - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

رفض القاضى الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم المجلس الدكتور محمد المهنا وذلك عن رفضه مذكرة وزارة العدل والتي تقدم بها له حول عدم قبول مذكرة حول تقرير وزارة العدل مؤكداً أنها مخالفة للوائح والقوانين.

وقال الغيث إن محمد المهنا قدم معلومات خاطئه ومخالفة للوائح والقو انين، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ليس لديها صلاحيات لعدم قبول المذكرة كما أنها عقدت ثلاث اجتماعات لدراسة المذكرة وتم الرد عليها مرفقة بتقرير معتمد تم توزيعه على أعضاء المجلس.