ضبط متسول يرتدي زي امرأة بالقصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متسول بحوزته 66 ألف ريال، ومتسول أخر يرتدي زي امرأة، بمنطقة القصيم .

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، إن الجهات الأمنية تمكنت من الإطاحة بأحد المتسولين وعثرت معه على مبلغ مالي قدر بنحو 66 ألف ريال، وأشار إلى أنه تم ضبط وافدٍ آخر يمتهن التسول بزي إمرأة.