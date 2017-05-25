 ضبط متسول يرتدي زي امرأة بالقصيم - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 30 دقيقة
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  • حوادث

ضبط متسول يرتدي زي امرأة بالقصيم

ضبط متسول يرتدي زي امرأة بالقصيم
سالم المطيري(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متسول بحوزته 66 ألف ريال، ومتسول أخر يرتدي زي امرأة، بمنطقة القصيم .

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، إن الجهات الأمنية تمكنت من الإطاحة بأحد المتسولين وعثرت معه على مبلغ مالي قدر بنحو 66 ألف ريال، وأشار إلى أنه تم ضبط وافدٍ آخر يمتهن التسول بزي إمرأة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1210 ] نشر منذ 19 دقيقة

علمناهم
قبل لا يصححون اوضاع الايمنيه هذولي وصخين مثل العبد الاكوح تجيب امه عبد كويحه صغير وتعامله مثل الكلب

[ عدد التعليقات: 27013 ] نشر منذ 19 دقيقة

يارب سترك وغناك ،، آمين ,,

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