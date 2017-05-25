سمو السفير يهنئ الأردن قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة الذكرى الـ 71 لعيد الاستقلال - صحيفة صدى الالكترونية

المكتب الإعلامي - عمان(صدى):

هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود ، الأردن قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة الذكرى الواحدة والسبعين لعيد الاستقلال الأردني.

وأكد سمو السفير على عمق العلاقة الأخوية المتينة والمتجذرة التي تجمع المملكتين والشعبين الشقيقين، موجهاً أصدق التهاني المقرونة بأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والرخاء للشعب الأردني الشقيق.

وجدد سموه بهذه المناسبة، حرصه الشديد على مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون المتميزة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين السعودي والأردني على حد سواء.