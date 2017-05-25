" البيئة " تكشف تفاصيل رفع حظر استيراد الطيور الحية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف سند الحربي مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية، بوزارة البيئة والمياه والزراعة ، أسباب رفع الحظر المؤقت الذي فرضته الوزارة على استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من 6 دول.

وقال الحربي إن رفع الحظر جاء بناء على تقارير صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تضمنت عدم تسجيل بؤر جديدة لمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة خلال الثلاثة أشهر الماضية في تلك الدول، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت الحظر على توغو، هولندا، أوكرانيا، تونس، الكويت، إضافة إلى أسبانيا التي استثني منها منطقة كتالونيا الأسبانية.