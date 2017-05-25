سامو زين لمحمود العسيلي: إنت أهبل خليك بالبزازة بتاعتك - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

سخر الفنان محمود العسيلي ، خلال تغريده أطلقها على صفحته الشخصية بتويتر ، من دور البلطجي الذي يقدمه ساموزين من خلال مسلسل ” طعم الحياة ” ، والذي بدأ عرضه مؤخراً.

حيث قال، ” نفسي أكتب تويتة عن المغني اللي طلع في دور بلطجي ” .

ورغم ان العسيلي لم يسخر من ساموزين بشكل صريح ومباشر، إلا أن الأخير شن هجوماً حاداً عليه، من خلال حسابه على ” تويتر ” ، وغرد قائلاً: في أهطل بيقول عن نفسه فنان وهو أراجوز بتلاتة مليم.. لسه شايف التويتة بتاعته، وأحب أقول له إنت أهبل، يلا اتكلم عن استاذك، خليك بالبزازة بتاعتك يا مجنون.