«توماسوف» يرحل عن النصر بسبب أبطال أوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب الكرواتي، مارين توماسوف، أن عقده مع فريق النصر انتهى دون تجديد الإعارة، مشيرًا إلى أن يمتلك عقدًا لمدة عامين مع نادي ريييكا الكرواتي، الذي يسعى معه إلى الوصول لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقالت وسائل إعلام كرواتية إن اللاعب سيعود إلى ناديه السابق، حيث سيكون مهمًا بعد تجربة ناجحة في الدوري السعودي مع النصر.

ونص عقد النصر مع النادي الكرواتي على رفع قيمة الإعارة إلى مليون دولار، في حال رغب الأول في استمرار اللاعب بصفوفه لموسم آخر.

ولعب توماسوف مع النصر معارًا من رييكا لمدة موسم واحد، مقابل 800 ألف دولار، وقدم معه مستويات جيدة.