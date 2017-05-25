الشرطة تبحث عن صاحب الشنطة السوداء المسؤول عن هجوم مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

كشفت لقطات منفرة صاحب هجوم مانشستر سلمان العبيدي وهو يشتري حقيبة يد، وقد تم أخذها في مركز أرنديل بمانشستر قبل ارتكابة جريمته بأيام قليلة .

وجاء في الصور رجلاً يرتدي زياً رياضياً، وقبعة وذهب لمركز التسوق ليلة الجمعة الماضية لشراء حقيبة سوداء وهي التي ظهر عليها لون أزرق في الخلف،و جديدة تحتفظ ببطاقة البيع ولم يكن من المعلوم هل هي الحقيبة التي ارتكب بها جريمته أم لا .

وقال المذيع بقناة كاي نيوز أن العبيدي قام بسحب 250 جنيهاً استرلينياً من آلة النقد وذهب للتسوق بعدها لشراء الحقيبة وتبحث عنه الشرطة في أماكن تواجده السابقة .

ويذكر أنه مساء الاثنين الماضي، فجر العبيدي قنبلة مسمارية بالقرب من مدخل مانشستر أرينا، حيث كان آلاف الشباب يغادرون حفلة أريانا غراندي مما أدى إلى مقتل 22 شخصاً وجرح 119 آخرين .