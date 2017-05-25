تراجع أسعار النفط انتظارًا لنتائج اجتماع أوبك في فيينا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تسبب رد فعل المستثمرين إزاء انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، في تراجع أسعار النفط في الوقت الذي ينتظرون فيه نتائج مناقشات في فيينا بين أوبك ودول مصدرة للنفط بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام انخفضت للأسبوع السابع على التوالي مع استهلاك مصافي التكرير كميات شبة قياسية من الخام الأسبوع الماضي، حتى في الوقت الذي تراجعت فيه مخزونات البنزين والمشتقات أيضاً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 19 سنتاً أو ما يعادل 0.35 بالمئة لتسجل عند التسوية 53.96 دولار للبرميل بينما تراجعت عقود خام القياس الأميركي 11 سنتاً أو 0.21 بالمئة إلى 51.36 دولار للبرميل.