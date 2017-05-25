جوازات المدينة المنورة تحصد المركز الأول في الأداء الحكومي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حصلت جوازات منطقة المدينة المنورة على المركز الأول لجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز ـ الجائزة الذهبية في محور خدمة وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ـ على مستوى الإدارات الحكومية بالمنطقة، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة الذي أقيم مؤخراً بجامعة طيبة بالمدينة المنورة .

وعبر مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش، عن سعادته وفخره واعتزازه بهذه الجائزة، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه لتعزيز التنافس بين الجهات الحكومية الخدمية لتحقيق كل ما يتطلع له المواطن والمقيم من خدمات ذات جودة عالية .

وأكد أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بتوجيهات ودعم مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى, والجهود المبذولة من قبل منسوبي جوازات منطقة المدينة المنورة من ضباط وأفراد ومدنيين، مفيداً أن المديرية العامة للجوازات تسعى بكل جد للتحسين والتطوير في شتى المجالات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.