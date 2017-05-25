الداخلية تحث المواطنين المسافرين لدول الاتحاد الأوروبي الالتزام بالأنظمة والقوانين - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

طالبت وزارة الداخلية، المواطنين المسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بتلك الدول ، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين المسافرين إلى خارج المملكة.

وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، إن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد بأن دول الاتحاد الأوروبي بدأت بتشديد الرقابة على الحدود الخارجية اعتبارا من يوم الجمعة 7 أبريل الماضي.

وأفاد بأن الجهات الخاصة بحراسة الحدود دول الاتحاد الأوروبي ستقوم بالتشديد على الرقابة الخارجية وتكثيف التفتيش على مواطني الاتحاد، بالإضافة إلى المواطنين القادمين إليها من الدول غير الأعضاء في إجراء أمني إحترازي وذلك على خلفية الهجمات التي وقعت في أوروبا مؤخراً وذلك ضمن الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة مواطني دول الاتحاد الأوروبي .

وأهاب اللواء المرعول، بكافة المواطنين ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات في تلك الدول حرصاً على سلامتهم وعدم تعرضهم لأي عقوبة قد تطالهم بسبب عدم التقيد بالتعليمات والأنظمة.