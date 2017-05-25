القبض على وافد فلبيني يهرب العمالة المنزلية ويشغلهن بطريقة غير نظامية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

ألقت قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، القبض على أحد الوافدين من الجنسية الفلبينية بسبب مساعدته عدد من العاملات المنزليات من جنسيات مختلفة للهروب وتشغيلهن بنظام الساعات بطريقة غير نظامية.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، إنه في ضوء الجهود الامنية المبذولة لضبط المتورطين في قضايا الإتجار بالبشر، فقد تم رصد عدة بلاغات تغيب وهروب لعدد من العاملات المنزليات من جنسيات مختلفة، مؤكدا أنه على الفور قامت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة بتحليل المعلومات وإتخاذ جملة من الإجراءات أكدت صلة أحد الوافدين من الجنسية الفلبينية ببعض تلك البلاغات.

وأضاف: «أسفرت الجهود – بفضل من الله تعالى – عن ضبطه في كمين محكم وضُبط معه على وافدتان قدمتا بمهنة عاملة منزلية سبق الابلاغ عن تغيبهن، وأقر بمساعدتهن على الهرب من منازل كفلائهن ومن ثم تشغيلهن بنظام الساعات و اليوم والشهر بطريقة غير نظامية، وجرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإيداع العاملات مركز رعاية شؤون الخادمات التابع لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية واشعار فرع هيئة التحقيق بالمنطقة لتطبيق نظامي مكافحة الاتجار بالبشر و الاقامة بحقهم جميعا حسب الاختصاص ».