لينين مورينو يؤدي اليمين رئيسًا للإكوادور - صحيفة صدى الالكترونية

كيتو(صدى):

أدى لينين مورينو اليمين رئيسًا للإكوادور في أعقاب سباق انتخابي محتدم فاز به النائب السابق للرئيس بعد وعود بمواصلة البرامج الاجتماعية لسلفه اليساري رافائيل كوريا.

وفاز الاشتراكي مورينو «64 عامًا» في جولة الإعادة الشهر الماضي في البلد المنتج للنفط مخالفًا توجهًا نحو اليمين في أمريكا الجنوبية.

ووعد بنهج تصالحي وبحوار مفتوح مع خصومه والشركات الأجنبية، وقال مورينو عقب مراسم بالجمعية الوطنية «أنا رئيس لكم جميعًا.. أدين لكم بالكثير وأكن لكم كل الاحترام».