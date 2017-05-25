إصابة 8 مواطنين في حادث مروري مروع بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصيب 8 مواطنون، في حادث مروري مروع بين مركبتين وجها لوجه بمنطقة الشفاء في الفرع بمحافظة الطائف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، بتلقي بلاغ يفيد بحدوث حادث مروري بمنطقة الشفاء، وتم توجيه 5 فرق إسعافية لموقع الحادث وفرقتين تدخل سريع، واتضح أن التصادم وقع بين مركبتين أحداها مركبة تقل عائلة والأخرى لشباب خلف وراء التصادم 8 إصابات.

وأوضح أن الإصابات تتمثل في 4 إصابات خطيرة و3 إصابات متوسطة، مشيرا إلى تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم تم نقلهم بعد ذلك إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الملك فيصل .