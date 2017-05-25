مواطن يكشف عن خطته برفع شعار «رؤية 2030» على قمم الجبال بالعالم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف الشاب خالد الغامدي – الذي نجح في رفع شعار «رؤية المملكة 2030» على قمة إيفرست بجبال الهملايا-، عن خطته التي يهدف من خلالها صعود أعلى 7 قمم جبلية في العالم.

وأوضح الغامدي، أنه يستهدف صعود أعلى قمة جبل في كل قارة حسب التصنيف العالمي، ورفع شعار الرؤية عليها، مشيرا إلى إعداد خريطة عمل لصعود القمم بمشاركة فريق احترافي لمساعدته في تنفيذ خطته، موضحا أن مغامرته التي يخطط لها ستبدأ بصعود قمة إلبروس وهي أكبر قمة في أوروبا ومغطاة تماماً بالثلوج طوال السنة على ارتفاع 5642 متراً فوق سطح البحر.