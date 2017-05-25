والد ضحية «مظلة الريش» يكشف خطواته القضائية التالية بعد الأحكام الصادرة مؤخرا - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد والد الضحية فاطمة عسيري التي سقطت عليها مظلة مدرسة الريش للبنات في محايل عسير أدت إلى مصرعها، عدم رضاه عن الأحكام الصادرة مؤخراً ضد عددٍ من المتسببين في وفاة ابنته، موضحا أنها لا تتناسب مع الجُرم الذي ارتكبوه وتجاهلت عددا من المسؤولين عن الواقعة.

وكشف والد الضحية فاطمة عسيري، عن رفعه لائحة اعتراضية إلى الجهات القضائية على الأحكام الصادرة للمطالبة بمحاسبة كل المتسببين في وفاة ابنته، وكل من له صلة بالحادثة، وفي مقدمتهم مدير التعليم السابق ومديرة المدرسة والمعلمة التي دفعت بالطالبات إلى المظلة.