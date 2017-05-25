مواجهة فرنسية أمريكية في العشق والخيانة بـ«كان» - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

شهدت المسابقة الرسمية لمهرجان «كان» السينمائي في سابع أيامها سباقا فرنسيا أمريكيا يدور حول قصص العشق القديمة.

وقررت المخرجة الأمريكية صوفيا كوبولا أن تظهر واحداً من أسوأ نماذج الرجال في الحب، واختار المخرج الفرنسي جاكوب دولون رصد كيف تحول قلب واحد من أشهر فناني بلاده وهو «أوجست رودان» عن صديقته، ليحب تلميذته.

وقدمت صوفيا، الابنة الأشهر للمخرج الهوليوودي الأكثر نجاحاً فرانسيس فورد كوبولا، فيلم«The Beguiled» المروع، بطولة كولن فاريل ونيكول كيدمان.

ويرصد الفيلم قصة عثور مجموعة من السيدات على جندي اتحادي جريح خلال الحرب الأهلية الأمريكية خارج المدرسة الداخلية، التي يعشن بها، ويقررن إيداعه بها تحت نظرهن، ومع دخوله إلى عالمهن، ينجح الجندي في خداعهن جميعاً وإغوائهن واحدة بعد أخرى، مما يؤدي لانقلابهن على بعضهن البعض، ثم عليه هو نفسه، والفيلم مقتبس من رواية الكاتب الأمريكي توماس كولينان، الراحل عام 1995، وقد اقتبس المخرج دون سيجال، الراحل عام 1991، الرواية نفسها في فيلم بالاسم نفسه عام 1971، بطولة البرت مالتز، وايرين كامب.

وصوفيا كوبولا كاتبة ومنتجة ومخرجة أمريكية، ولدت في نيويورك عام 1971، ودرست في كلية ميلز التابعة لأكاديمية كاليفورنيا للفنون، لكنها لم تستكمل الدراسة بها، شاركت في بداية حياتها في التمثيل والكتابة مع والدها في بعض أفلامه.

بينما قدم المخرج الفرنسي جاكوب دولون قصة عشق استثنائي في فيلم «Rodin» تدور في باريس في عام 1880، بين الفنان أوجست رودان وتلميذة له، ويشارك رودان حياته مع روز، كرفيقه دائمة، ولكنه يلتقي الشابة كميل كلوديل، تلميذته الموهوبة التي تصبح بسرعة مساعدة له، ثم عشيقته.