«الخطوط السعودية» تكشف حقيقة استئناف الرحلات الجوية إلى إيران - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، حقيقة استئناف الرحلات الجوية إلى إيران خلال العام الحالي.

وأوضح الجاسر، أنه يتوقع استئناف الرحلات إلى إيران خلال موسم الحج 2017، مشيرا إلى أن الخطوط السعودية تمتلك نحو 30% من رحلات نقل الحجاج بنسبة تعادل 6 أضعاف أقرب منافس لها، وفقا لصحيفة عكاظ.