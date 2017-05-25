أعذار غريبة للطلاب الغائبين عن الحضور قبل 61 عاما «صورة» - صحيفة صدى الالكترونية

أعذار غريبة للطلاب الغائبين عن الحضور قبل 61 عاما «صورة»
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر أبرز أعذار الطلاب الغائبين عن الحضور لإحدى مدارس المملكة قبل 61 عاما، بدت بعضها غريبا بعض الشئ.
وأظهرت الصورة، قائمة بأسماء الطلاب الغائبين عن الحصور متضمنة أسباب الغياب من بينها «مشغول»، و«مسافر» و«مصخن» ارتفاع درجات الحرارة، و«لعاب» طالب مشاغب، و«شارب خروع» مشرب يسبب الإسهال.
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🌹[ عدد التعليقات: 7835 ] نشر منذ 55 دقيقة
شششارب خرؤع 🤔😂😂😂😂
. ي الله
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16460 ] نشر منذ 47 دقيقة
هههههههه هههههههههه
زمان جميل راح ومابيرجع.
أشياء كنا نقوم بها وحن صغار وأعذار
والحين نتذكر اللحظات الجميلة ونضحك
ابو سليمان[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 41 دقيقة
لاتشربينه يا اسومه .
هو مفيد صحيح . بس بعدين النتائج وخيمه .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16460 ] نشر منذ 38 دقيقة
🎺🎺
بعض الصور تلتقط📷 بلحظة فرح
*****
لتحزنك في وقتن لاحق😔
وبعضها تلتقط📸بلحظةحزن
لتفرحك في وقت لاحق😀
أذكر أنا يوم كنت صغير خصوصآ فالمرحلة الأبتدائية
ماكان أشقى مني
لدرجة أي شي يصير حتى لو مالي دخل من كثر ماالأصابع تشير الي☚😨
ثلاجة تخرب ولا أسطوانة غاز تنفجر
ولا حتى حادث سيارات عند بيتنا
أجي متلبك وأحلف بالله أن مهو أنا السبب😂😂
حتى مره طاحت دريشة فالفصل في مدرسةالمأمون فالثقبة
بعيده عني
وأقوم أحلف أن مهو أنا.
بصراااااحة كانت أيام جميلة
كنت أجمع أغطية الببسي
وأدقها بحجر تصبر مثل الهلل
وأروح للعم صالح رحمةالله علية
عنده بقالة فالحارة وجالس على الكرسي عند الباب
وحاط علبة حديد تدخل تشتري وترمي بالهلل فاالعلبة
يسمع صوت رنينها وخلاص
فكنت أعبي له العلبة أغطية ببسي
هاه يعم صالح شفني رميتها فالعلبة يقول طيب😂😂😂
يجي يناظر يلقاها أغطية ببسي
ويلاحقني فالشوارع😂😂😂
وأنا منتق ماسك نعولي بيديني والطاقية وسخانه
وعاض طرف ثوبي بفمي
ومنحااااااش😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16460 ] نشر منذ 30 دقيقة
سبحان الله يوم جلست أستذكر بعض ذكريات الماضي جااااااني النوم😪
لذلك أقولكم تصبحون على خير
والله يسقي زمان أول
حتى أمي الله يسعدها دنيا وأخرة
تقولي دايم
ياسعد تراك كنت معذبني وأنت صغير
مغير أطارد وراك من شارع لشارع
حتى أنا مستغربة شلون تعديت سن المراهقة
وأنت باقي حي للحين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو سليمان[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 20 دقيقة
وإنت من اهل الخير ياخوي سعد .
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5447 ] نشر منذ 17 دقيقة
هههههههههههههههههههه