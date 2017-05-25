أعذار غريبة للطلاب الغائبين عن الحضور قبل 61 عاما «صورة» - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر أبرز أعذار الطلاب الغائبين عن الحضور لإحدى مدارس المملكة قبل 61 عاما، بدت بعضها غريبا بعض الشئ.

وأظهرت الصورة، قائمة بأسماء الطلاب الغائبين عن الحصور متضمنة أسباب الغياب من بينها «مشغول»، و«مسافر» و«مصخن» ارتفاع درجات الحرارة، و«لعاب» طالب مشاغب، و«شارب خروع» مشرب يسبب الإسهال.