ترمب يصف زعيم كوريا الشمالية بـ«مجنون يملك أسلحة نووية» - صحيفة صدى الالكترونية

ترمب يصف زعيم كوريا الشمالية بـ«مجنون يملك أسلحة نووية»
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بـ«مجنون يملك أسلحة نووية»، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست».
وأوضحت الصحيفة، أنه خلال مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الفيليبيني رودريجو دوتيرتي فى 29 أبريل، قال ترامب «لا يمكننا أن نترك مجنونا يملك أسلحة نووية حُرّاً بهذا الشكل».
وأضاف الرئيس الأمريكي: «لدينا قوة نارية كبيرة أكثر منها بعشرين مرة، لكننا لا نريد استخدامها.. آمل أن الصين ستحل المشكلة لكن إذا لم تفعلها الصين، سنفعلها نحن».
ورد دوتيرتي على ترامب بقوله أن كيم لديه «لعبة خطيرة فى يديه يمكن أن تخلق الكثير من العذاب والمعاناة للبشرية جمعاء».
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🌹[ عدد التعليقات: 7835 ] نشر منذ 59 دقيقة
ع اساس انت العاقل 😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16460 ] نشر منذ 58 دقيقة
يبو أيفانكا
طع شوري وحاول تحل الموضوع بطريقة سلمية
ترى مجنون وبيجيب العيد فالعالم
لاتحارشونه
خذوه بلتي هي أحسن
ولا أصبروا علية شوي
يمكن يموت بجلطه ولا ذبحة صدرية ونفتك منه🤗
عبد من عباد الله[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 46 دقيقة
ياترى هل تندلع الحرب بينهما لتنضم إلى احاديث النهايه وحروب آخر الزمان علم ذلك عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لكن الذي أعلمه انا وانتم كذلك تعلمونه تأكيدا أننا نعيش أحداث النهايه ولا أحد منكم يستطيع إنكار ذلك فالآن الصراعات أحاطت بالكره الارضيه شمالها وجنوبها وكذا شرقها والغرب كذا والخليج العربي أوشك وهو قال قوسين او أدنى كل هذه الصراعات التي تعج بالعالم لا أعتقد ان هناك سلم سيحل بالعالم الاعند ظهور المهدي والذي ان ظهر فقولوا علينا وعلى دنيانا السلام وكذا قولوا الا مرحبا واهلا بدار الخلود حيث لا قاضي ولا حكم الا الله عز وجل أسأل الله ان يلطف بي ويجعلني من ساكني جنة الخلد