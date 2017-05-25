ترمب يصف زعيم كوريا الشمالية بـ«مجنون يملك أسلحة نووية» - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بـ«مجنون يملك أسلحة نووية»، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست».

وأوضحت الصحيفة، أنه خلال مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الفيليبيني رودريجو دوتيرتي فى 29 أبريل، قال ترامب «لا يمكننا أن نترك مجنونا يملك أسلحة نووية حُرّاً بهذا الشكل».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «لدينا قوة نارية كبيرة أكثر منها بعشرين مرة، لكننا لا نريد استخدامها.. آمل أن الصين ستحل المشكلة لكن إذا لم تفعلها الصين، سنفعلها نحن».

ورد دوتيرتي على ترامب بقوله أن كيم لديه «لعبة خطيرة فى يديه يمكن أن تخلق الكثير من العذاب والمعاناة للبشرية جمعاء».