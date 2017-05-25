مسن مصري يرجع بحقيبة أموال بعد 38 عاما بالمملكة للبحث عن أسرته - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أحالت سلطات مطار القاهرة الدولي، أحد الركاب القادمين من المملكة على إحدى رحلات «طيران ناس»، ويدعى كمال الدين علي تقي «84 عاما»، ويحمل وثيقة سفر حصل عليها من القنصلية المصرية، إلى مصلحة الجوازات.

وكشفت مصادر، أن المسن المصري، عاد إلى القاهرة حاملا حقيبة مليئة بالأموال تمثل ما جمعه خلال 38 عاما من العمل المتواص في المملكة، وأنه يأمل في العثور على أسرته التي انقطع عنها منذ سفره، وأنه لا يعلم عنهم شئ، ليتم ترحيله إلى مصلحة الجوازات للتأكد من جنسيته وبياناته ومساعدته في الوصول لأسرته.