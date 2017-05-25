بالفيديو.. 3 طعنات تنهي حياة جنين جراء جريمة بشعة في لبنان - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لخادمة إثيوبية طعنت مخدومتها الحامل في الشهر التاسع ببلدة برجا في لبنان، وتم نقلها إلى مستشفى سبلين، وما لبث أن فارق الجنين الحياة لتلقيه 3 طعنات عن أمه التي لا تزال حالتها الصحية حرجة بسبب النزيف الذي لا يتوقف.

وأظهر الفيديو، الخادمة الإثيوبية وهي تحاول إلقاء نفسها من شرفة أحد المنازل قبل أن يتدخل الجيران ويمنعونها ليتم القبض عليها من قبل الجهات الأمنية واقتيادها إلى أحد مراكز الشرطة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الخادمة استغلت خروج والدة المواطنة اللبنانية إسعاف أبوخشفة من المنزل، وقامت بمهاجمتها في أنحاء متفرقة في في رقبتها وبطنها ورأسها قبل أيام قليلة من وضعها حملها.