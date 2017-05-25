حملتين تستهدفان اليمن ولبنان لإطعام الجوعى خلال شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن برنامج الأغذية العالمي أطلق حملتين تتزامنان مع بدء شهر رمضان المبارك.

وتهدف الحملة الأولى إلى دحر المجاعة عن اليمن، أما الثانية فتهدف إلى دعم الأطفال اللاجئين السوريين والأطفال اللبنانيين في لبنان، وذلك عبر تطبيق يحمل اسم “شير ذا ميل” أو شارك بوجبة على متجر أبل والذي طوره برنامج الأغذية العالمي.

وقال ستيفان دوجاريك «من خلال هذا التطبيق، يمكن للمستخدمين مشاركة الغذاء وتوفير التغذية الضرورية للجوعى في جميع أنحاء العالم، ببساطة بمجرد الضغط على أزرار هواتفهم الذكية والتبرع ببعض المال. لأول مرة هذا العام، تم تحديث التطبيق ليسمح للمستخدمين باختيار المكان الذي يرسلون إليه تبرعاتهم».

يذكر أن أول الأماكن أو الدول التي تم إدراجها في التطبيق في الوقت نفسه هي اليمن ولبنان.