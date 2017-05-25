بالصور.. حملة تطوعية لتنظيف «جبل النور» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نظمت عدة فرق تطوعية، أمس الأربعاء، حملة تنظيف «جبل النور»، وذلك ضمن مشروع العناية بمسارات مواقع التاريخية الإسلامية، بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام، وأمانة العاصمة المقدسة، والهيئة العامة للسياحة واﻵثار، وإمارة منطقة مكة المكرمة، ومؤسسة أبوغزالة الخيرية.

وشارك في الحملة التطوعية كلا من «فريق دراج مكة، وفريق هايكنج السعودية، وفريق مسؤوليتنا التطوعية، وعدة فرق أخرى».