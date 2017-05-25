بالصور.. حملة تطوعية لتنظيف «جبل النور» - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. حملة تطوعية لتنظيف «جبل النور»
نظمت عدة فرق تطوعية، أمس الأربعاء، حملة تنظيف «جبل النور»، وذلك ضمن مشروع العناية بمسارات مواقع التاريخية الإسلامية، بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام، وأمانة العاصمة المقدسة، والهيئة العامة للسياحة واﻵثار، وإمارة منطقة مكة المكرمة، ومؤسسة أبوغزالة الخيرية.
وشارك في الحملة التطوعية كلا من «فريق دراج مكة، وفريق هايكنج السعودية، وفريق مسؤوليتنا التطوعية، وعدة فرق أخرى».
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16450 ] نشر منذ 29 دقيقة
مفروض يحطون مخيم تطوعي بشكل دايم
لأن جبل النور ماشاءالله
طالعين نازلين24ساعة
وفيه درج من أسفل الجبل لأعلاه
سووه الباكستانيين الله يجزاهم خير
أنا طلعته مره من باب الفضول
تعبت تعب غير طبيعي
وجاني شد عضلي ثلاثه أيام ماأنساها😥