التجارة: الجولات الرقابية بينت توفر البدائل للسلع الرمضانية في الأسواق - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن الجولات الرقابية الميدانية الاستباقية التي تمت على الأسواق كشفت توافر كافة السلع والمواد الغذائية التي يقبل المستهلكون على شرائها في رمضان.

وأوضحت الوزارة أن الجولات الرقابية بينت توفر البدائل المناسبة لكل صنف وزيادة المنافسة بين منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها عبر تنفيذ جولات تفتيشية للتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة.

وقالت الوزارة أنها ستكثف حملتها الرقابية للتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلع مع أسعار صناديق المحاسبة، ومراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أَي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الإِجْرَاءات النظامية تجاه أَي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.