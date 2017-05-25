مياه جازان توضح أسباب انقطاع المياه عن مركز الموسم - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان عمر صيقل، إعادة ضخ المياه لمركز الموسم، مشيرا إلى أن سبب انقطاع المياه هو اعتداء على الخط الرئيسي والمغذي لشبكة المياه.

وأشار صيقل، إلى أن أحد المقاولين التابعين لإحدى الجهات الحكومية اعتدى على الخط الرئيسي للشبكة،ما أدى إلى انقطاع المياه عن الأهالي بالموسم، موضحا أن فرق التشغيل والصيانة التابعة لفرع المياه بصامطة، باشرت الحادثة وقامت بوقف المياه عن الخط المغذي، وتطبيق النظام بحق المقاول وتكليفه بإصلاح الكسر على نفقته الخاصة، وفق ما تنصه اللائحة، مؤكداً بأنه حالياً تم إصلاح المشكلة وإعادة ضخ المياه للشبكة.