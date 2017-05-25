البرلمان المصري يتوعد برنامج رامز جلال الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري عن رفضها لأى برامج تلفزيونية فى شهر رمضان من شأنها الاستخفاف بالمواطنين، وكذلك برامج المقالب والإثارة التى أصبحت منتشرة بطريقة مستفزة .

وأضافت البرلمانية جليلة عثمان، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منحه القانون الحق فى مراقبة جميع البرامج، ويجب أن يكون له دور سريع بحيث منع أى برنامج من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب العامة وترويع المواطنين، ويجب أن يكون هناك إجراءات حاسمة واردعة تصل إلى حذف البرامج من الخريطة، مشيرة إلى أن القانون منح المجلس الأعلى للإعلام الحق فى المراقبة ولهم الآلية التى تمكنهم من اتخاذ الإجراءات ضد أى تجاوزات.

وأكدت عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان المصري، أن حاليا يوجد جهة من كبار الشخصيات الإعلامية ستحاسب على برامج المقالب عكس العام الماضي، مشيرة إلى أنج يجب تفعيل القانون وإنفاذه وأن يكون هناك دور لنقابة الإعلاميين تجاه الدراما الخارجة عن الآداب العامة.

وأوضحت جليلة عثمان أن لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ليس لها دور في التعامل مع برامج المقالب، موضحة أنها تدعو البرلمان ككل إن رأى أى برامج ودراما مخلة فيجب الوقوف ضدها والتصعيد من خلال استخدام الأدوات الرقابية سواء طلبات الإحاطة أو الاستجوابات والأسئلة للمسئولين لاتخاذ القرارات المناسبة، متابعة لدينا أدوات كثيرة نتكلم بيها.

وكان برومو برنامج المقالب الذى يقدمه الفنان رامز جلال تحت عنوان «رامز تحت الأرض»، أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى،بعد إطلاقه على شاشات قنوات MBC مصر.