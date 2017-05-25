حقيقة إعادة استقدام العمالة المنزلية الكينية بعد وقفها لسنوات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ذكرت مصادر مطلعة، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفقت مع الجانب الكيني على إعادة استقدام العمالة المنزلية بعد سنوات من إيقاف كينيا إرسال عمالتها، من أجل إعادة تنظيم وتسجيل مكاتبها.

وأكدت المصادر، أن وزير العمل علي الغفيص ونظيره الكيني سيوقعان اليوم الخميس، عقدا لاستقدام العمالة الكينية، وتضمنت الاتفاقية عدة شروط من بينها التزام الطرف الكيني بعدم إرسال أصحاب السوابق، وتثقيف وتوعية العمالة بعادات وتقاليد المملكة، وأن تكون مدربة في معاهد متخصصة في الأعمال المنزلية.