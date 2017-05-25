معلمة توضح الخطأ الذي أدى لنقلها لمدرسة أخرى من خلال «نور» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

نقلت معلمة بإحدى المدارس، وظيفتها إلى مدرسة تقع في منطقة أخرى بالخطأ، وذلك أثناء شرحها إجراءات التقديم على حركة النقل الخارجي من خلال نظام «نور» لشقيقتها.

وأكدت المعلمة أنه خطأ غير مقصود أثناء شرحها إجراءات النقل لشقيقتها عندما حفظت بيانات الطلب بالخطأ ما أدى لصدور القرار بالموافقة على الطلب، مطالبة بإتاحة التقديم على طلب العدول عن الحركة نظرا للأخطاء غير المقصودة بسبب دمج طلبات النقل داخل نظام «نور».