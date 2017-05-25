فيصل بن تركي يكشف حقيقة استقالته من رئاسة النصر - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشف رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، عن حقيقة تركه رئاسة النادي الموسم المقبل، موضحا أنه عاد الموسم الماضي بدعم شرفي وإجماع كامل، مشيرا إلى أنه ليس متمسكا برئاسة النادي.

وأكد الأمير فيصل بن تركي استمراره في رئاسة النصر للموسم المقبل، مشددا على أن قرار استمراره جاء من أعضاء الشرف، بعدما تم اتفاق بينهم وتم اتخاذ القرار بالإجماع، مشيرا إلى أن النصر سيذهب للمجهول لو تقدم باستقالته.

وأوضح فيصل بن تركي في لقاء مع برنامج «في المرمى» على قناة «العربية»، نادي النصر مطالب بسداد مبلغ 80 مليون ريال قبل بداية الموسم حتى يتمكن من تسجيل اللاعبين، مؤكدا أنه سيتكفل بـ50 مليونا من جيبه الخاص بخلاف عقود الرعاية، موضحا أنه ارتكب أخطاء كثيرة خلال الموسم الماضي من بينها رحيل المدير الفني، نافيا مجاملته للاعبين لأن الجانب الفني ووحدة الفريق هما الأهم، ويمكن لحسين عبدالغني وأحمد الفريدي ونايف هزازي وعبدالله العنزي المغادرة، مؤكداً أن كل قرار يخدم النادي سيتم اتخاذه.