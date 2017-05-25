بالصور.. أكاديمية الملك عبد الله بواشنطن تحتفي بتخرج دفعتها الأولى - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

احتفلت أكاديمية الملك عبد الله في واشنطن بتخريج الدفعة الأولى من خريجي برنامج البكالوريا الدولية والثانوية العامة للعام 2017، حيث بلغ عدد الخريجين 57 خريجا وخريجة.

ونقل القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية سامي السدحان في بداية الحفل تحيات وتهاني الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية للخريجين والخريجات وأولياء أمورهم وتمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق في حياتهم الدراسية والعملية.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة التعليمية في الاكاديمية في السير بالعملية التعليمية لأكاديمية الملك عبد الله نحو التميز العملي والدراسي، منوهًا بالجهود التي بذلها صاحب السمو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، سفير خادم الحرمين الشريفين السابق لدى الولايات المتحدة، في دعم تميز الأكاديمية التعليمي.