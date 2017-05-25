الأخضر يواصل تدريباته في معسكر ألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، على ملاعب التدريب بكومرتسبانك أرينا بفرانكفورت الألمانية برنامجه التدريبي ضمن الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي استعداداً لمواجهته القادمة أمام منتخب استراليا في 8 يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء ثم تمرين التمرير ليشرع بعدها المدير الفني بيرت فان مارفيك بتقسيم اللاعبين في مجموعات صغيره ركز فيها على نقل الكرة السريعة لتختتم الحصة التدريبية بتقسيمة على نصف مساحة الملعب .

من جانب آخر قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بيرت فان مارفيك إعادة اللاعب نايف هزازي إلى المملكة بسبب عارض صحي يمنعه من المشاركة في التمارين الجماعية.