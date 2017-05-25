بريطانيا تعتقل شخصًا سابعًا على صلة باعتداء مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم الخميس شخصا سابعا على صلة باعتداء مانشستر.

ونقلت صحيفة اندبندنت عن مصادر أمنية قولها إن الشرطة وأجهزة الأمن عثرت على المزيد من المتفجرات التى كان من المحتمل استخدامها فى هجمات لاحقة للتفجير الذى وقع يوم الاثنين وأودى بحياة 22 شخصا فى مانشستر.

وجاء فى نسخة الخميس من الصحيفة أنه تم تفجير إحدى العبوات فى تفجير تحت السيطرة وأن أجهزة الأمن قلقة من أن تقوم شبكة عازمة على تنفيذ هجمات أخرى بتصنيع مزيد من القنابل.