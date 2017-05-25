مصادر ..خطورة وضع الام الصحي بعد وفاة جنينها بطعنات الخادمة في لبنان - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

فيما لا تزال بلدة برجا اللبنانية تعيش في صدمة بسبب الجريمة المروعة التي قامت بها خادمة اثيوبية بطعن مخدومتها، ينتظر الجميع الاطمئنان على صحة الضحية.

وأكدت مصادر طبية لبنانية ، أن الشابة إسعاف أبو خشفه (25 عاماً) خرجت من غرفة العمليات في مستشفى سبلين بعد محاولات عديدة لوقف النزيف الحاد الذي تعرضت له إثر الطعنات التي تعرضت لها في الرأس والبطن والرقبة من خادمتها.

وأشارت الى ان الضحية لا تزال تقبع في المستشفى في حال حرجة، ولكن الخطر قد زال عنها وذلك بعد إعطائها أكثر من 12 وحدة دم تبرع بها أهالي البلدة لانقاذها.

وكانت العاملة الاثيوبية أقدمت الثلاثاء الماضي ، على طعن مخدومتها وهي حامل بشهرها التاسع بالسكين طعنات عدة ، ادت الى وفاة الجنين الذي تعرض الى 3 طعنات وإصابة امه بجروح خطرة.