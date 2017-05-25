فيديو طريف.. لذيول 4 سناجب متشابكة كسماعة الهاتف - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو يرصد اكتشاف رجل يعيش في بانجور أربعة سناجب بذيول متشابكة على رصيف بالقرب من منزل والديه.

وأظهر الفيديو ، ذيول السناجب الأربعة بعد أن تشابكت مع بعضها كسماعة الهاتف وتسير في اتجاهات مختلفة بينما يحاولون تحرير أنفسهم.

وقال الرجل لوسائل الإعلام المحلية إنه كان يحاول العثور على قط في مكان قريب عندما رأى المشهد الغريب، وقرر إنقاذ السناجب بنفسه بعد أن استغرق المسئولون وقتا طويلا للوصول.

وأضاف أن عملية تحرير ذيول السناجب من بعضها استغرقت ساعة ونصف، حيث اضطروا إلى قص جزء من شعر الذيل.