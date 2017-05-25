الصيام يساعد على إبقاء الشباب ويمنع ظهور الشيخوخة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يساعد خفض السعرات الحرارية بنسبة 25% على إبقاء الشباب ويمنع ظهور الشيخوخة، والصيام قد يساعد أيضا على الوقاية من الأمراض المزمنة وفقاً لدراسة حديثة.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ” دانيال بيلسكى ” ، أستاذ مساعد فى الطب فى جامعة ديوك، إن الشيخوخة البيولوجية هو أمر تدريجى للنظام فى الجسم ويحدث مع التقدم فى السن.

أوضح الباحثون أن خفض الاستهلاك اليومى بمقدار 25% يضيف 0.6 سنة أقل إلى ” السن الداخلى ” سنويًا.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون من جامعة ديوك بولاية نورث كارولينا بفحص بيانات 220 مشاركًا لمدة سنتين، ووجدوا أنه بعد كل 12 شهرًا من المتابعة وتقليل 25% من حجم السعرات الحرارية فى الوجبة، ارتفع العمر البيولوجى بمعدل 0.11 سنة، مقارنة مع 0.71 سنة بين أولئك الذين يتناولون نظامهم الغذائى العادى.