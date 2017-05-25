الكعبة تشهد ظاهرة فلكية فريدة في أول أيام رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تشهد الكعبة المشرفة، ظاهرة فلكية فريدة مع ظهر أول يوم رمضان ، حيث تعامد الشمس فوق الكعبة، في الساعة 12.18 بتوقيت مكة المكرمة .

أعلن ذلك المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، مضيفا أنه عند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة المشرفة، ويكون اتجاهُ الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تمامًا.

وذكر معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في تدوينة على الصفحة الرسمية للمعمل بـ ” تويتر ” أن زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر ستكون فوق الكعبة المشرفة مساوية لـ89.93 درجة قوسية، أي لا يفصلها عن التعامد التام (بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة) سوى 0.07 من الدرجة.

يُذكر أن ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة تحدث مرتين سنويًّا، الأولى يوم 27 مايو والثانية يوم 15 يوليو، ويوافق يوم 27 مايو هذا العام الأول من رمضان، ما جذب اهتمام الكثيرين الذين ينتظرون الحدث الفلكي هذا العام بحفاوة .