بالفيديو.. تطور العمود الفقري لطفلة من 3.3 مليون سنة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف وصول العلماء من خلال بقايا متحجرة لطفلة يرجع تاريخها إلى أكثر من 3.3 مليون سنة، لتطور العمود الفقري البشري في وقت سابق.

وأوضح مقطع الفيديو، أن العلماء بعد تحليل البقايا المتحجرة، التي اكتشفها البروفيسور الأثيوبي، زيريسيناي أليمسيجد في منطقة ديكيكي في أثيوبيا، أن ” الطفلة القردة ” كان لديها 12 زوجًا فقط من الأضلاع وعمود فقري أكثر اكتمالاً، بما في ذلك الفقرات والرقبة والقفص الصدري.