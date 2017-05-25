«الحربين» يطالب الاتحاد بكشف الأسباب الحقيقية لاستبعاد هزازي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

طالب المعلق السعودي في قنوات الكاس القطرية، عيسى الحربين، الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقب البيان الإعلامي الذي أصدره بخصوص استبعاد المهاجم نايف هزازي عن معسكر الأخضر بسبب عارض صحي؛ بأن يكون أكثر شفافية ويعلن السبب الحقيقي لإستبعادة.

ونشر ” الحربين ” تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيها: ” ما فيه عارض يستمر اسبوعين.. كم أتمنى أن تكون الأخبار الرسمية أوضح بنوع هذا العارض وأكثر شفافية مع الجماهير.. دعائي للكابتن نايف بالشفاء ” .

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن أن مدرب المنتخب السعودي بيرت فان مارفيك قرر استبعاد المهاجم الدولي نايف هزازي؛ وذلك بسبب عارض صحي منعه من المشاركة في التدريبات الجماعية.