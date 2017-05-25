بالصور.. لحظات صادمة لإجبار طفلة على الزّواج من رجل يكبرها بـ20 عاماً - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

وثق أحد المواطنين عدد من الصور ترصد لحظة إجبار طفلة في الـ 14 من عمرها على الزواج من رجل يكبرها بعشرين سنة داخل مسجد في ملبورن، أستراليا.

وفيما اكد مصدر بالشرطة ااسترالية ، انه تم ضبط مقطع فيديو في هاتف العريس، به مراسم الزواج الذي جرى العام الماضي بحسب التقاليد الاسلامية وبحضور رجل دين بارز في المنطقة.

ونتيجة لذلك، سيتم الحكم على الإمام إبراهيم عمرديك البالغ من العمر 62 بجرم تزويج قاصر.

يُشار إلى أنّ والدة الطفلة كانت متواجدة خلال مراسم الزواج، كما قيل إنّ العريس قدم عقد ذهب قيمته 1480 دولار أميركي للوالد كي يتزوج ابنتها