اليمنيون قالوا كلمتهم صنعاء ترفض إيران - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

دشن نشطاء يمنيون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسماً تحت عنوان #صنعاء_ترفض_ايران ،تعبيراً منهم عن رفضهم المطلق لميلشيا الحوثي و صالح الانقلابية ،ولسيطرة ايران الفارسية على أصل العرب على اليمن.

وجاءت تعليقات اليمنيين على الوسم متسقة ومؤيدة لموقف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة،مدركين رغبة ايران في ابتلاع كل اليمن وتغريبه عن وسطه العربي و عقيدته الوسطية.

كما عبر الناشطون على امنيتهم في أن تلتئم أوصال اليمن التي مزقتها الميليشيات الانقلابية و تحرر صنعاء من دنسهم،ويعود اليمن محرراً الى أمته العربية كما كان.