" جونز هوبكنز أرامكو الطبيّ " يعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز ” جونز هوبكنز أرامكو ” الطبي، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، أو شهادة الثانوية العامة، وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وأبرز المركز، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مساعد إداري «وظيفتين»: شهادة الدبلوم في مجال ذات الصلة، أو شهادة الثانوية العامة.

2- منسق الحالة- رعاية المرضى الخارجيين: درجة البكالوريوس في التمريض.

3- مساعد في العلاج الوظيفي: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

4- فني مختبر الأسنان: شهادة الدبلوم في تكنولوجيا مختبر الأسنان.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مايو 2017م.

وأشار إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا )