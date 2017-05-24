الأخضر الشاب يختتم تدريباته استعداداً للإكوادور - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

اختتم منتخبنا الشاب تدريباته اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة منتخب #الإكوادور، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية الحادية عشر صباحًا بتوقيت السعودية على ملعب إنشون.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، عقبها حرص مدرب منتخبنا سعد الشهري على تطبيق عددًا من الجمل التكتيكية، واختتمت الحصة بتمارين التسديد على المرمى.

وعقد المدرب سعد الشهري اجتماعًا فنيًا مع لاعبي الأخضر للحديث عن مباراة الغد وكيفية تلافي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة الماضية.