خطيب جامع الأوقاف في صنعاء: الانقلاب أعاد ثلاثية الموت لليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قال إمام وخطيب جامع الأوقاف في صنعاء، رياض الغيلي،أن انقلاب 21 سبتمبر 2014 أعاد ثلاثية الموت لليمن، وها هو الشعب يتجرع مآلاتها من جديد.

وأضاف في حواره ببرنامج “ يا هلا ” ، المذاع على شاشة روتانا خليجية أن الحوثي لا يألو جهدًا في إفقار الشعب اليمني، ونهب 5 مليار ونصف دولار من الاحتياطي اليمني.

وذكر الغيلي،أن جماعة الحوثي الانقلابية تأتي من خلفية تاريخية كهنوتية إمامية ارتبطت بثلاثية الجوع والجهل والمرض.