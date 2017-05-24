 خطيب جامع الأوقاف في صنعاء: الانقلاب أعاد ثلاثية الموت لليمن - صحيفة صدى الالكترونية

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خطيب جامع الأوقاف في صنعاء: الانقلاب أعاد ثلاثية الموت لليمن

خطيب جامع الأوقاف في صنعاء: الانقلاب أعاد ثلاثية الموت لليمن
فهمي محمد(صدى):

قال إمام وخطيب جامع الأوقاف في صنعاء، رياض الغيلي،أن انقلاب 21 سبتمبر 2014 أعاد ثلاثية الموت لليمن، وها هو الشعب يتجرع مآلاتها من جديد.

وأضاف في حواره ببرنامج “ يا هلا ” ، المذاع على شاشة روتانا خليجية أن الحوثي لا يألو جهدًا في إفقار الشعب اليمني، ونهب 5 مليار ونصف دولار من الاحتياطي اليمني.

وذكر الغيلي،أن جماعة الحوثي الانقلابية تأتي من خلفية تاريخية كهنوتية إمامية ارتبطت بثلاثية الجوع والجهل والمرض.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 26955 ] نشر منذ 4 دقائق

الله يعينكم وينصركم على الحثاله عبيد الطواغيت المجوسيه ,,, آمين ,,,

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