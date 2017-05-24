خطيب جامع الأوقاف في صنعاء: الانقلاب أعاد ثلاثية الموت لليمن - صحيفة صدى الالكترونية

خطيب جامع الأوقاف في صنعاء: الانقلاب أعاد ثلاثية الموت لليمن
قال إمام وخطيب جامع الأوقاف في صنعاء، رياض الغيلي،أن انقلاب 21 سبتمبر 2014 أعاد ثلاثية الموت لليمن، وها هو الشعب يتجرع مآلاتها من جديد.
وأضاف في حواره ببرنامج “ يا هلا ” ، المذاع على شاشة روتانا خليجية أن الحوثي لا يألو جهدًا في إفقار الشعب اليمني، ونهب 5 مليار ونصف دولار من الاحتياطي اليمني.
وذكر الغيلي،أن جماعة الحوثي الانقلابية تأتي من خلفية تاريخية كهنوتية إمامية ارتبطت بثلاثية الجوع والجهل والمرض.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26955 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يعينكم وينصركم على الحثاله عبيد الطواغيت المجوسيه ,,, آمين ,,,