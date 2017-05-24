كلية الأمير محمد بن سلمان تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ” MBSC ” ، عبر موقعها الإلكتروني، وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى ” مدير تطوير الأعمال ” ، لحمَلة درجة البكالوريوس كحد أدنى مع خبرة ثلاث سنوات في مجال تطوير الأعمال، وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأوضحت الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مايو 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23/ 7/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط (هنا) .