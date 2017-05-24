 بالصور.. سعد الحريري يشهد حفل تخرج ابنه بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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بالصور.. سعد الحريري يشهد حفل تخرج ابنه بالرياض

بالصور.. سعد الحريري يشهد حفل تخرج ابنه بالرياض
عادل الحربي(صدى):

شهد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، حفل تخرج نجلة الأكبر ” حسام ” من المرحلة الثانوية، بمدارس نجد الأهلية بمدينة الرياض، وبمشاركة عدد كبير من الأهالي وأسر الطلاب.
وشارك في الحفل رئيس الوزراء اللبناني مع ابنه الذي كان يرتدي الزي السعودي في أداء العرضة والتقط مع ابنه وأفراد العائلة صوراً بهذه المناسبة.
يذكر أن مدارس نجد الأهلية تأسست في عام 1983م على يد رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق بهاء الدين الحريري.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله يطرح فيه البركه ويجعله ذخر للمسلمين وجميع ابناء الوطن .

[ عدد التعليقات: 26955 ] نشر منذ 14 دقيقة

رحلوهم على حمار عرج ,,,,,,,

[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 5 دقائق

ابو محمد هذا مواطن الله يحفظك مثله مثلك.

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