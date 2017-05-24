بالصور.. سعد الحريري يشهد حفل تخرج ابنه بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

شهد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، حفل تخرج نجلة الأكبر ” حسام ” من المرحلة الثانوية، بمدارس نجد الأهلية بمدينة الرياض، وبمشاركة عدد كبير من الأهالي وأسر الطلاب.

وشارك في الحفل رئيس الوزراء اللبناني مع ابنه الذي كان يرتدي الزي السعودي في أداء العرضة والتقط مع ابنه وأفراد العائلة صوراً بهذه المناسبة.

يذكر أن مدارس نجد الأهلية تأسست في عام 1983م على يد رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق بهاء الدين الحريري.