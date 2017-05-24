وظائف هندسية وفنية وإدارية بفروع التصنيع الوطنية - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة التصنيع الوطنية،وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة في عدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، وشهادة الدبلوم، أو شهادة الثانوية العامة، للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.

وأضحت الشركة أنَّ الوظائف وفق المسميات والمؤهلات التالية:

1- أخصائي أول الدعم والعمليات (الرياض): درجة البكالوريوس في (تكنولوجيا المعلومات، هندسة الحاسوب).

2- محاسب أول/ توحيد التقارير القانونية (الرياض): درجة البكالوريوس في المحاسبة، ويفضل درجة الماجستير.

3- مهندس معدات دورية (الجبيل): درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

4- مشرف السلامة (الجبيل): درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (السلامة والصحة المهنية، الصناعية والكيميائية والميكانيكية، الهندسة المدنية).

5- مشرف عمليات التحويل (الجبيل): شهادة الدبلوم في الهندسة الكيميائية، أو شهادة الثانوية العامة.

6- فني أجهزة (ينبع): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الأجهزة الصناعية.

وأتاحت الشركة، التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أيار/ مايو 2017م.

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