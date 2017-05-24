«صايل»: تزويد دوريات المرور السري بكاميرات مراقبة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجه رئيس الجمعية السعودية للكاريكاتير والرسوم المتحركة ” عبدالله صايل ” ، بتزويد دوريات المرور السري بكاميرات توثّق ” الوردية ” كاملة، وتحفظ حق الجميع ” مواطن أو رجل أمن ” ؛ وذلك بعد أن أصبحت الفوضى المرورية بمثابة حُمّى تسكن الشوارع والطرقات.

وقال ” صايل ” ، إن الجهاز الأمني في المملكة يبذل جهدًا كبيرًا لاحتواء المشكلات المرورية، وخصوصًا في الرياض ” ، لافتًا إلى ” أننا لا زلنا بلا نقل عام، والسيارة هي وسيلة التنقل الوحيدة للفرد والأسرة ” .

وكانت وزارة الداخلية، قد إطلاقت خدمة ” المرور السري ” قبل أعوام قليلة لضبط كثير من مظاهر التسيّب التي قد تقع هنا وهناك.