 «صايل»: تزويد دوريات المرور السري بكاميرات مراقبة - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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«صايل»: تزويد دوريات المرور السري بكاميرات مراقبة

«صايل»: تزويد دوريات المرور السري بكاميرات مراقبة
نايف السالم(صدى):

وجه رئيس الجمعية السعودية للكاريكاتير والرسوم المتحركة ” عبدالله صايل ” ، بتزويد دوريات المرور السري بكاميرات توثّق ” الوردية ” كاملة، وتحفظ حق الجميع ” مواطن أو رجل أمن ” ؛ وذلك بعد أن أصبحت الفوضى المرورية بمثابة حُمّى تسكن الشوارع والطرقات.

وقال ” صايل ” ، إن الجهاز الأمني في المملكة يبذل جهدًا كبيرًا لاحتواء المشكلات المرورية، وخصوصًا في الرياض ” ، لافتًا إلى ” أننا لا زلنا بلا نقل عام، والسيارة هي وسيلة التنقل الوحيدة للفرد والأسرة ” .

وكانت وزارة الداخلية، قد إطلاقت خدمة ” المرور السري ” قبل أعوام قليلة لضبط كثير من مظاهر التسيّب التي قد تقع هنا وهناك.


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