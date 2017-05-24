سياسي أمريكي: قطر ساعدت في تمويل «القاعدة وداعش والإخوان» - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

هدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي ” أد رويس ” ، دولة قطر بنقل القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة بالدوحة.

وقال رويس في ندوة عقدت في واشنطن : ” إنه من غير الملائم أن تستضيف قطر القوات الأمريكية وفي ذات الوقت تدعم حركات متشددة ” ، لافتا إلى أن قطر ساعدت في تمويل القاعدة وداعش وجماعة الإخوان وطالبان.

فيما اعتبر وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ” روبرت غيتس ” مغادرة القوات الأميركية مراكزها في قطر ” مسألةٌ معقدة ” .

وكان أمير دولة قطر ” الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ” قال في تصريحات بثتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية: إن قاعدة العديد تمثل حصانة لقطر من ” أطماع بعض الدول المجاورة ” ، ووصفها بالفرصة الوحيدة لأمريكا لامتلاك النفوذ العسكري بالمنطقة.